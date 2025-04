Burkina-Patrimoine-Célébration

Sapouy/Ziro (Centre-ouest): Sensibilisation à la culture et au tourisme au menu du mois du patrimoine

Sapouy, 18 avril 2025 (AIB) – La province du Ziro a lancé, ce vendredi au haut-commissariat de Sapouy, la 3e édition du mois du patrimoine burkinabè, à travers une cérémonie symbolique de montée des couleurs nationales, accompagnée de l’exécution de l’hymne national en langue Nuni.

La cérémonie de lancement à Sapouy du mois du patrimoine burkinabè a rassemblé élèves, enseignants, chefs de service, autorités administratives, militaires et paramilitaires.

A l’occasion, le Haut-commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé a livré l’intégralité du discours présidentiel lu par le Premier ministre à Bobo-Dioulasso, ville ayant abrité le lancement officiel national du mois.

Plusieurs activités vont marquer ce mois, dont la journée du port du Faso Danfani et du Koko Dunda dans les services publics, prévue pour le 22 avril et la journée de salubrité citoyenne, le 1er mai.

Selon les organisateurs, il est aussi prévu une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires sur le patrimoine culturel et le tourisme interne.

En rappel, la célébration, le 15 mai, de la Journée des coutumes et traditions, est désormais intégrée au mois du patrimoine depuis 2024.

Le mois du patrimoine s’annonce riche en couleurs, en symboles et en engagement citoyen pour faire rayonner la culture burkinabè en général et le Ziro en particulier.

L’initiative a été décrétée par le Président du Faso en avril 2023 et consacre la période du 18 avril au 18 mai à la célébration et à la promotion du patrimoine culturel national.

L’objectif est d’affirmer la souveraineté culturelle du Burkina Faso et renforcer l’attachement aux valeurs endogènes.

