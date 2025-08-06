Sapouy : La jeunesse du Ziro mobilisée pour s’approprier la Révolution progressiste populaire

Sapouy, 4 août 2025 (AIB)-La salle de réunion de la mairie de Sapouy a accueilli, ce lundi, une conférence publique de haute portée éducative et citoyenne sur la Révolution progressiste populaire (RPP), à l’initiative de la direction provinciale des Sports et des Loisirs du Ziro, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse (JIJ).

Placé sous la présidence du haut-commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, l’événement a réuni une foule nombreuse de jeunes venus des différentes communes de la province pour s’informer, échanger et s’approprier la vision idéologique, les fondements et les perspectives de la Révolution progressiste populaire, proclamée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 1er avril 2025.

Trois communications de haut niveau ont rythmé cette journée de sensibilisation.

La première, animée par Elie Zallé, a décortiqué le thème : « Révolution progressiste populaire : quelle vision idéologique pour la jeunesse burkinabè ? ». Dans une analyse historique et géopolitique, le conférencier a souligné l’urgence pour la jeunesse de s’engager dans une rupture avec les schémas anciens dominés par l’impérialisme, pour embrasser un idéal de gouvernance populaire, souveraine et transformatrice.

La deuxième communication, présentée par le directeur provincial des Sports et des Loisirs du Ziro, Dramane Sylvestre Ouédraogo, a mis en lumière les opportunités offertes par les initiatives présidentielles, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, de l’entrepreneuriat et du sport. Il a insisté sur la nécessité pour les jeunes de s’approprier ces projets porteurs de changement, à travers le Bureau national des grands projets.

La troisième intervention, également livrée par M. Ouédraogo, a porté sur le rôle central que doit jouer la jeunesse dans la consolidation de la Confédération des États du Sahel (AES) et dans le processus d’intégration africaine. Il a rappelé que les jeunes doivent être à la fois vigiles de la souveraineté, bâtisseurs d’unité, innovateurs économiques et défenseurs de la paix.

Un dernier exposé, livré par le coordinateur provincial de la Veille citoyenne du Ziro, Moussa Nama, a alerté sur les dangers des discours haineux et de la désinformation, qui sapent les efforts de construction nationale.

Des échanges nourris avec l’assistance ont permis d’approfondir plusieurs thématiques, notamment les mécanismes d’accompagnement des jeunes dans les projets de la RPP. Les préoccupations soulevées, en lien avec la gouvernance locale, ont trouvé des éléments de réponse de la part des autorités.

Dans son adresse de clôture, le haut-commissaire Saïba Zoromé a salué l’engagement des jeunes, tout en les exhortant à devenir les véritables acteurs de cette révolution porteuse d’espoir pour un Burkina souverain, prospère et solidaire.

Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la tenue de cette conférence et ont réaffirmé leur volonté de s’impliquer activement dans la mise en œuvre de la Révolution progressiste populaire.

Agence d’information du Burkina (AIB)

