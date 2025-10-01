Sapouy : Des avancées contre le paludisme, mais une inquiétante montée des troubles mentaux

Sapouy, 29 septembre 2025 (AIB)-Le Conseil de santé du district (CSD) sanitaire de Sapouy a tenu, lundi, sa première session ordinaire de l’année. Cette rencontre, qui a réuni autorités administratives, responsables sanitaires et acteurs communautaires, a permis de passer en revue les performances du premier semestre et de mettre en lumière des défis majeurs, notamment la santé mentale et la prise en charge des malades.

Le Haut-commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, président de la cérémonie, s’est dit satisfait des résultats globaux. « Nous sortons de cette rencontre satisfaits au regard des performances qui ont été présentées. Le bilan à mi-parcours est positif, notamment au niveau du paludisme et de la nutrition, où les taux sont très appréciables », a-t-il déclaré.

Cependant, il a pointé du doigt certaines insuffisances, en particulier les consultations prénatales, tout en insistant sur la nécessité d’appliquer les recommandations formulées.

L’un des points saillants de cette session a concerné la montée inquiétante des cas de maladies mentales dans la province. Le médecin-chef du district sanitaire de Sapouy, Dr Cheick Omar Sanogo, a livré des statistiques interpellantes : « Rien qu’au niveau de la ville et de la commune de Sapouy, nous avons recensé 153 cas de schizophrénie. Ce chiffre est certainement sous-estimé, car tous les cas ne viennent pas à l’hôpital », a-t-il expliqué, soulignant que la problématique est souvent négligée.

De son côté, Timothée Dakomdi, chef du service de santé mentale au CMA de Sapouy, a alerté sur les causes : « La plupart de ces maladies sont liées à la consommation d’alcool frelaté et de produits prohibés comme le tramadol. Cela modifie la fonction cérébrale et entraîne des comportements incohérents », a-t-il précisé.

Les participants ont recommandé la construction d’un local adapté pour la prise en charge des malades mentaux et le renforcement de la sensibilisation, notamment via les radios locales, afin de freiner la progression du phénomène.

La rencontre a aussi été l’occasion de présenter la Dispensation individuelle nominative (DIN), un nouveau dispositif visant à améliorer la prise en charge des patients dans les formations sanitaires. Selon le Haut-commissaire Saïba Zoromé, « la DIN permettra aux patients d’obtenir leurs médicaments directement à l’hôpital, sans avoir à courir d’abord dans les pharmacies. Cela réduira les délais et soulagera un tant soit peu les familles ».

À l’issue des échanges, le Conseil de santé du district a formulé plusieurs recommandations, dont le rappel de l’interdiction de la vente illicite de médicaments, la poursuite de la sensibilisation communautaire et l’implication des acteurs locaux pour améliorer les indicateurs de santé.

En conclusion, le Dr Sanogo a insisté sur l’importance de ce cadre de concertation : « C’est une instance qui réunit les acteurs sectoriels et communautaires pour discuter des problèmes de santé. Si nous appliquons toutes ces recommandations, nous pourrons améliorer durablement la santé de nos populations », a-t-il affirmé.

Avec ce bilan, entre avancées et préoccupations, les acteurs de santé du Ziro s’engagent à redoubler d’efforts pour faire reculer les maladies et renforcer la confiance des populations envers le système sanitaire.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AK/ata