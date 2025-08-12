NIGER-SANTE-PHARMACEUTIQUE
Santé : Le Niger lance la production locale de sérums glucosé et salé
Ouagadougou 12 août 2025 (AIB)-Le Ministre en charge de la santé du Niger a visité vendredi 08 août 2025, la NIPHAR, le LANSPEX et l’ONPPC, trois structures étatiques qui collaborent étroitement pour renforcer l’autonomie pharmaceutique du Niger.
La structure Nigérienne des industries pharmaceutiques (NIPHAR), créée le 7 février 2025, est chargée de la fabrication, distribution et commercialisation de médicaments et dispositifs médicaux.
L’Office national des produits pharmaceutiques et chimiques (ONPPC) gère l’acquisition et la distribution des médicaments essentiels et consommables médicaux sur l’ensemble du territoire.
Le Laboratoire national de santé Publique et d’expertise (LANSPEX) quant à elle assure l’analyse et le contrôle de qualité de tous les produits de santé circulant au Niger.
Par cette synergie de force de ces trois structures, le pays produit désormais ses propres sérums glucosé et salé, essentiels pour les soins hospitaliers.
