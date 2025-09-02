Sandbontenga : Un match amical pour renforcer la cohésion sociale à Kaya

Kaya, 30 août 2025 (AIB)-L’Association des jeunes pour la santé communautaire du Centre-Nord (AJESC-CN) a organisé, le samedi 30 août 2025 à Kaya, la deuxième édition de la Journée de la cohésion sociale. L’événement a rassemblé les communautés de Kaya et de Pissila autour de la parenté à plaisanterie, une valeur culturelle chère à la région des Kuilsé.

Cette journée, placée sous le signe de la cohésion sociale, a été marquée par un match amical de maracana entre les équipes de Pissila et de Kaya. Disputée dans une ambiance fraternelle et empreinte de fair-play, la rencontre s’est soldée par un score nul de 1-1. En guise de récompense, chaque équipe a reçu un trophée ainsi qu’une enveloppe de 30 000 F CFA.

Le président de l’AJESC-CN, Bargo Étienne, s’est réjoui de l’enthousiasme suscité par l’activité. « Nous avons largement atteint nos objectifs », a-t-il déclaré.

Pour lui, la parenté à plaisanterie et la cohésion sociale jouent un rôle préventif essentiel, comparables à un médicament contre la maladie.

Les représentants des deux communautés, le Dapor-Naaba du Sanmatenga et le Nabmalguem-Naaba de Pissila, ont salué cette initiative de l’AJESC-CN, soulignant que le sport demeure un facteur de renforcement des liens sociaux.

Le parrain de l’événement, le Yitaornaaba Sonré, a rappelé que la parenté à plaisanterie favorise le vivre-ensemble dans la paix et a exprimé le souhait que toutes les communautés se saisissent de ce mécanisme ancestral pour consolider la cohésion communautaire.

Le PDG du Bureau de restructuration et de mise à niveau de l’industrie (BRMN) et président de la cérémonie, Bamogo Barthélémy, a salué l’engouement des populations, notamment pour les activités de dépistage. Il a encouragé les autres organisations de la société civile à suivre l’exemple de l’AJESC-CN afin de renforcer la cohésion sociale au sein des communautés.

Des animations culturelles ont égayé le public tout au long de la journée. Une séance de dépistage gratuit a également permis aux jeunes et à la population de se faire dépister précocement pour le VIH/Sida, la syphilis, l’hépatite B et de bénéficier d’une prise de tension gratuite.

