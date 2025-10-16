Burkina-Koulsé-Installation-Urbanisme

Sandbontenga : Le nouveau directeur régional de l’Urbanisme des Koulsé s’engage à travailler avec détermination pour atteindre les objectifs assignés

Kaya, 14 oct. 2025 (AIB) – Le nouveau directeur régional de l’Urbanisme et de l’Habitat des Koulsé, Théodore Oubda, s’est engagé, mardi à Kaya, à travailler avec détermination pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, lors de son installation.

Après avoir assuré l’intérim de ce poste pendant quatre mois, l’ingénieur de conception en génie civil Théodore Oubda a été confirmé dans ses fonctions de directeur régional en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat des Koulsé. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par la secrétaire générale de la région des Koulsé, Bernadette Adenyo/Sermé.

Le nouveau directeur régional s’est dit conscient de la lourde mission qui l’attend. Il a, par conséquent, pris l’engagement de travailler avec détermination pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.

M. Oubda a par ailleurs appelé ses collaborateurs à une franche collaboration.

Pour sa part, la secrétaire générale de la région, Bernadette Adenyo/Sermé, a souligné que le nouveau directeur régional a déjà fait ses preuves durant son intérim.

Cette prise de fonction, selon Mme Adenyo/Sermé, intervient dans un contexte de développement urbain majeur pour les Koulsé, avec des projets d’aménagement et d’amélioration de l’habitat destinés à répondre aux besoins croissants des populations.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak