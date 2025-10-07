BURKINA – CITOYENNETÉ – VOLONTARIAT – CARAVANE

Sandbontenga : Le ministre Roland Somda lance la caravane de la citoyenneté active Kaya

Kaya, 5 oct. 2025 (AIB) – Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, a lancé dimanche à Kaya la caravane de la citoyenneté active initiée par le Programme national de volontariat du Burkina Faso (PNVB), en présence des caravaniers, des autorités locales et d’une population mobilisée.

Après Ziniaré, Korsimoro et Boussouma, c’est la capitale du Sandbontenga, Kaya, qui a accueilli la caravane de la citoyenneté active le dimanche 5 octobre 2025 pour la cérémonie officielle de lancement.

La cérémonie a été marquée par des interventions, une remise d’attestations de reconnaissance et des coups de pinceau sur le site des travaux d’embellissement, notamment la peinture des murs et des voies de la ville de Kaya.

Selon le directeur général du Groupement d’intérêt public du Programme national de volontariat du Burkina Faso (GIP-PNVB), Djourmeté Nestor Noufé, la caravane de la citoyenneté active vise à renforcer la participation citoyenne, la solidarité et la cohésion sociale au sein des communautés.

« À travers cette caravane, nous voulons créer un espace de dialogue, de synergie active, d’échanges et de mobilisation populaire, dont les volontaires seront le fer de lance afin que les communautés locales se lèvent, main dans la main, pour construire notre pays », a-t-il affirmé.

Saluant cette initiative, le ministre en charge de la Jeunesse a relevé que cette caravane incarne la vision du GIP-PNVB de faire du volontariat un levier stratégique de participation citoyenne et de développement communautaire. « Elle représente un jalon majeur dans la promotion de la citoyenneté responsable, de la solidarité et de la cohésion sociale », a-t-il souligné.

Il a également précisé que la citoyenneté active, au-delà du respect des lois, est un engagement pour le bien de la communauté, un appui aux projets de développement local et une action collective pour un Burkina Faso plus uni et plus résilient.

Pendant un mois, la caravane sillonnera cinq régions du Burkina Faso, à savoir les Koulsé, le Kadiogo, le Nando, le Nazinon et l’Oubri.

