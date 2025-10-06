BURKINA–JURIDICTION–TRIBUNAL–KAYA

Sandbontenga/Justice : Deux nouveaux magistrats installés au TGI de Kaya

Kaya, 3 oct. 2025 (AIB) – Le président du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaya, Haté Yves Mané, a procédé vendredi à l’installation des magistrats André Samba et Salif Ki, respectivement vice-président du TGI de Kaya et doyen des juges d’instruction du TGI de Kaya.

Nommés le 17 juillet 2025 par le décret n°2025-0943/PF/MJDHRI/MEF, le juge André Samba a été installé dans ses fonctions de vice-président du Tribunal de grande instance de Kaya, cumulativement à celles de vice-président du Tribunal administratif de Kaya, tandis que Salif Ki a été installé comme doyen des juges d’instruction du TGI de Kaya.

Le président du TGI de Kaya, Haté Yves Mané, a donné acte à la lecture des documents de référence et à la réquisition du parquet. Il les a ensuite déclarés installés avant de les inviter à occuper les sièges qui leur sont réservés.

Le procureur du Faso et commissaire du gouvernement près le Tribunal de grande instance de Kaya, Théodore Bancé, dans sa réquisition, a présenté les nouveaux juges nommés à l’assistance.

