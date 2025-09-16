BURKINA-SANDBONDTENGA-DÉVELOPPEMENT

Sandbontenga/Développement participatif : La deuxième phase du recensement des associations, ONG et coopérative ouverte à Kaya

Kaya, 15 septembre 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province de Sandbondtenga, Idrissa Gamsonré, a présidé lundi à Kaya, une rencontre d’information sur la phase II de la cartographie des associations, ONG et coopératives dans la province. Cette rencontre a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux du recensement et de se familiariser avec l’outil de collecte des données.

Après le Bam et le Namentenga, c’est la province de Sandbondtenga qui a accueilli les agents recenseurs des ONG et associations opérant dans la région des Koulsé. En procédant au lancement officiel du recensement, Idrissa Gamsonré, Haut-commissaire de la province, a permis à la mission de la Direction régionale de l’Économie et de la Planification (DREP) des Koulsé d’expliquer les enjeux de la cartographie ainsi que l’utilisation de l’outil de collecte aux responsables des ONG et associations actives dans la province.

Dans son discours, le Haut-commissaire a précisé que le projet de recensement vise à identifier les acteurs présents dans la province ainsi que les activités qu’ils mènent. « Nous voulons connaître les intervenants afin d’assurer une meilleure coordination des actions au bénéfice du développement », a-t-il souligné.

La mission de la DREP, conduite par Régis Ilboudo, a présenté et expliqué la fiche de collecte des données, qui met l’accent sur l’identification des organisations, l’évolution des investissements de 2021 à 2024, ainsi que sur les projets et programmes en cours de mise en œuvre, en démarrage ou en phase de clôture.

Le recensement se tiendra du 15 au 26 septembre 2025, tous les jours de 08h00 à 16h00, au Haut-commissariat de Kaya. Les trois premiers responsables des associations, ONG ou coopératives doivent fournir des copies de leurs documents d’identification et remplir un formulaire spécifique disponible sur place.

Idrissa Gamsonré a invité l’ensemble des associations à se mobiliser pour assurer le succès de cette cartographie.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak/ata