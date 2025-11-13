Sandbondtenga/Lutte contre les IST et le VIH/Sida : Une association prône l’inclusion des services au profit de la personne handicapée

Kaya, 11 nov. 2025, (AIB) – L’Association Wendpanga pour le développement de la personne handicapée du Sandbondtenga a organisé mercredi à Kaya, une journée de sensibilisation sur les IST/VIH-Sida couplée à une séance de conseil et de dépistage volontaire, sous le thème : « Ensemble pour des services inclusifs ».

Placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Sandbondtenga, Idrissa Gamsonré, la cérémonie d’ouverture a été l’occasion pour l’autorité administrative de saluer l’engagement de l’association dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/Sida et aussi pour la promotion de l’inclusion des personnes handicapées dans l’accès aux services de santé.

Selon El Hadj Amado Ouédraogo, président de l’Association Wendpanga, cette journée de sensibilisation marque le début d’une campagne qui vise à améliorer l’accès des personnes handicapées aux services de santé à travers des causeries éducatives, des théâtres-fora et des séances de dépistage volontaire du VIH.

Il a indiqué qu’au-delà de la ville de Kaya, l’initiative s’étendra aux communes de Boussouma et de Korsimoro. Il a exprimé sa reconnaissance au secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS)

Le chef d’antenne du SP/CNLS, Tegawendé Armand Noël Ouédraogo, chef d’antenne du SP/CNLS, a salué la constance de l’association Wendpanga dans la lutte contre le VIH/Sida et les IST et a réaffirmé la disponibilité de sa structure à accompagner l’initiative pour l’atteinte des objectifs fixés.

En guise d’exemple, le président de l’association, El Hadj Amado Ouédraogo, a donné le ton en se faisant dépister sur place par l’équipe technique mobilisée à cet effet.

