Burkina- Mission-Identification-Sites- Industrielles

Sandbondtenga : L’ANCF identifie des zones industrielles à Kaya pour le développement du pays

Kaya, 25 août 2025 (AIB)- Une mission conjointe de l’Autorité nationale de Coordination du Foncier (ANCF), de la Direction générale du développement industriel (DGDI) et du ministère en charge de l’urbanisation était à Kaya ce jeudi pour identifier deux sites de 374 ha destinés à développer des unités industrielles.

Les deux espaces dédiés aux activités industrielles prévues par le schéma directeur d’aménagement urbain sont un premier site de 324 ha et un deuxième de 50 ha.

La mission d’identification a été conduite par le chef de service des Affaires Foncières de la mairie de Kaya, Salfo Sawadogo.

Pour le guide du jour, les habitats spontanés sur les sites sont des difficultés minimes qui pourraient connaitre un dénouement avant les aménagements.

A l’issue dune rencontre avec l’autorité communale et les responsables des services techniques de la ville, le premier vice-président de la Délégation spéciale, Simporé Adama, a rassuré la délégation de la disponibilité de l’autorité communale et surtout de son engagement à accompagner cette initiative.

Pour le secrétaire technique de l’ANCF Sibiri Hébié, cette première phase de prospection fait suite aux instructions du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a engagé le pays dans un processus de création de zones industrielles dans chacune des régions, en vue de soutenir la production et la transformation locales.

A la suite des visite terrain, le chef de mission a exprimé sa satisfaction quant aux superficies dégagées et leur emplacement stratégique.

Le gouverneur de la région des Koulsé, le Colonel Major Z. Blaise Ouédraogo, qui a reçu auparavant la mission a exprimé sa gratitude au Président du Faso pour cette initiative qui permettra à la région des Koulsé de mettre en valeur ses potentialités économiques.

Agence d’information du Burkina