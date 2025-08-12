Burkina-Sandbondtenga-Bacheliers-Immersion-Patriotique-2025

Sandbondtenga/Immersion Patriotique 2025 : 1518 nouveaux bacheliers engagés pour la nation

Kaya, 11 août 2025 – Le coordonnateur de l’immersion patriotique, le Capitaine Boris Taram a accueilli ce lundi, à La place du défilé de Kaya, les jeunes bacheliers dans le cadre de l’immersion patriotique obligatoire 2025.

Les jeunes bacheliers sont venus Chargés de couchettes, de couverts et de plants de leurs choix. Ils étaient 1518 jeunes filles et jeunes garçons titulaires du bac, session de 2025 dans la province de Sandbondtenga à se présenter tôt le matin du lundi 11 août 2025 à la place du défilé de Kaya.

Ils ont répondu à l’appel du Président du Faso entrant dans le cadre de l’immersion patriotique obligatoire, programme phare de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ).

Cette forte mobilisation des jeunes bacheliers donnant lieu à un coup d’envoi d’un mois de formation civique et d’engagement national a été mis à profit par les encadreurs de les répartir dans 3 sites de formation.

Un mois durant, ils seront encadrés par des équipes pluridisciplinaires composées d’enseignants, de formateurs civiques et des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Donnant les premières consignes, le coordonnateur de l’immersion, le Capitaine Boris Taram, a rappelé l’importance de la rigueur et de l’esprit civique tout au long de ce programme.

« Cette immersion est une école de citoyenneté, pas une militarisation de l’école », a rassuré le directeur provincial de l’enseignement secondaire de Sandbondtenga, Hamadé TINTO.

Les jeunes visiblement curieux et enthousiastes, ont montré un engagement profond pour cette cause nationale.

« C’est une aventure collective, un moment pour mieux comprendre notre rôle dans la société », a confié l’un d’eux qui se dit impatient de découvrir et d’apprendre.

Des parents ont aussi accompagné leur enfant à cette rentrée de promotion. Accueillant cette initiative avec prudence, ils expriment néanmoins un grand espoir pour leurs enfants.

« Nous espérons que nos enfants reviendront transformés, plus responsables et conscients de leur rôle », a confié une mère accompagnant son enfant, OUEDRAOGO/LALLOGO Agathe.

Selon un autre parent, Sawadogo Brahima, « cette initiative allie l’utile à l’agréable. Une formation enrichie par une éducation civique concrète »,

D’ores et déjà, les autorités de l’éducation présentes sur place ont salué l’engouement de la jeunesse de la province, prête à se mettre au service de son pays, dans un esprit de solidarité et de patriotisme.

