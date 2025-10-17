Banwa/Sanaba-Éducation-Conférence-Pédagogique

SANABA : Les enseignants tiennent leur conférence pédagogique annuelle

Sanaba, 15 octobre 2025 (AIB) – Les enseignants de la circonscription d’éducation de base de Sanaba sous le leadership, Jean Konaté, premier responsable de la circonscription se sont réunis dans la salle de réunion de la paroisse pour l’ouverture officielle des travaux de leur conférence pédagogique annuelle. La cérémonie a été présidée par le préfet, Moussa Traoré, président de la délégation spéciale de Sanaba.

La CEB de Sanaba a marqué une halte pour la conférence pédagogique annuelle. La cérémonie a connu la présence du premier responsable de la CEB, du secrétaire général de la Commune, du chef de détachement militaire de Sanaba, des enseignantes et enseignants et du préfet président de la délégation spéciale qui a lancé officiellement la conférence.

Pendant quatre jours, les conférenciers vont s’approprier le thème suivant : « La mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Un thème secondaire tout aussi important sera aussi au cœur des réflexions. « Le Cadre d’orientation de Formation Continue et Encadrement Pédagogique ». Cette session permettra aux participants d’améliorer l’organisation pédagogique et de consolider la formation continue des éducateurs de terrains.

Agence d’Information du Burkina

