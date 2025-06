Burkina-Sahel-Lancement-Examen-CEP-Session 2025

Sahel/CEP session 2025 : Les 3404 candidats en lice galvanisés par le gouverneur de la région du Sahel.

Dori, 3 juin 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Sahel M Abdoul Karim Zongo a donné le top départ de l’examen du certificat d’études primaires et du concours d’entrée en sixième session 2025, à l’école Petit Paris A de Dori, ce mardi 3 juin 2025.

Il a ouvert à cet effet, l’enveloppe contenant le sujet de la première épreuve qui est la rédaction à 7h 20 mn en présence des acteurs et des partenaires de l’éducation.

A l’instar des candidats des autres régions du Burkina Faso, ceux de la région du Sahel, au nombre de 3404, ont entamé ce mardi 3 juin 2025, les épreuves de leur premier parchemin scolaire par l’épreuve de rédaction.

A l’issue de l’ouverture de l’enveloppe de la première épreuve, le gouverneur de la région du Sahel M Abdoul Karim Zongo a confié qu’en dépit du contexte sécuritaire difficile, l’examen se déroule bien. Pour M Zongo « quand les masques dansent, il faut féliciter ceux qui n’ont pas dormi « .

C’est pourquoi le premier responsable de la région a témoigné toute sa gratitude aux forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont joué un rôle important dans la sécurisation et l’acheminement des cantines contenant les épreuves.

Il a aussi remercié tous les acteurs et les partenaires de l’éducation dans la région dont les efforts conjugués ont permis d’assurer la continuité éducative dans cette partie du Burkina Faso.

Selon le directeur régional de l’enseignement préscolaire primaire et de l’éducation non formelle (DREPPNF) du Sahel, M Elhadji Boubacar, pour la session 2025 de l’examen du certificat d’études primaires (CEP), 3404 candidats dont 1624 filles et 1780 garçons sont en lice dans la région du Sahel.

A l’écouter, ces candidats sont au nombre de 914 dans la province de l’Oudalan, 1559 dans la province du Séno, 765 dans le Soum et 166 dans le Yagha. Il a ajouté que la région compte 15 jurys et 26 centres de composition.

M. Elhadji Boubacar a ajouté que l’innovation majeure dans l’organisation du CEP est sans doute la décentralisation de la reprographie des sujets de l’examen qui offre beaucoup plus de sérénité dans le déroulement de l’examen.

Il a aussi confié être habité par un double sentiment de satisfaction et de reconnaissance aux FDS pour les efforts énormes qu’elles ont déployé pour rendre possible cet examen sur toute l’étendue du territoire régional.

Agence d’information Burkina

AMM/yos