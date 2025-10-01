S.E.M. Boukary SAVADOGO présente ses lettres de créance à Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud

(Riyad, le 30 septembre 2025)-Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier et Premier ministre du Royaume d’Arabie Saoudite, a reçu, au nom du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud – que Dieu le préserve –, les lettres de créance de plusieurs nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Royaume. La cérémonie s’est tenue ce mardi à la Cour royale du Palais Al-Yamamah.

C’est dans ce cadre que Son Excellence Monsieur Boukary SAVADOGO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Royaume d’Arabie Saoudite, a présenté ses lettres de créance à Son Altesse Royale le Prince héritier, également Premier ministre et Président du Conseil des ministres.

À cette occasion solennelle, l’Ambassadeur du Burkina Faso a transmis les salutations fraternelles de Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, à Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince héritier.

Par cet acte diplomatique, le Burkina Faso réaffirme sa volonté de consolider les liens historiques d’amitié, de coopération et de solidarité avec le Royaume d’Arabie Saoudite. Son Excellence Boukary SAVADOGO s’est engagé à œuvrer, avec loyauté et dévouement, au rapprochement des deux peuples, en favorisant les échanges dans les domaines politique, sécuritaire, économique, culturel et scientifique.

Cette cérémonie constitue une étape majeure dans le renforcement du partenariat stratégique entre Ouagadougou et Riyad, fondé sur les valeurs de paix, de dialogue et de fraternité.

En clôturant la cérémonie protocolaire, Son Altesse Royale le Prince héritier a adressé ses vœux de succès à l’ensemble des ambassadeurs dans l’accomplissement de leurs missions diplomatiques. Il les a invités à transmettre les salutations du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, ainsi que les siennes personnelles, aux dirigeants de leurs pays respectifs. Le Prince héritier a également réaffirmé l’engagement du Royaume à poursuivre le développement des relations bilatérales dans un esprit de coopération et de respect mutuel.

Agence d’Information du Burkina

Source : Ambassade du Burkina Faso au Royaume d’Arabie Saoudite