Résolution des conflits : une cinquantaine de travailleurs sociaux outillés sur les différentes formes de justice

Ziniaré, 4 nov. 2025 (AIB)-Le ministère en charge de l’action humanitaire, à travers le secrétariat technique de la promotion de la paix et du vivre ensemble (ST/PPViE) a débuté mardi à Ziniaré dans la région de l’Oubrtenga, une session de formation d’une cinquantaine de travailleurs sociaux des régions d’Oubri, des Kuilsé et de Yadga, sur les formes de justice pour la promotion de la cohésion sociale et la consolidation de la paix, a constaté l’AIB.

« Les travailleurs sociaux investis des différentes missions du ministère en charge de l’action humanitaire sont les premiers porteurs de nos différents programmes de cohésion sociale. A ce titre, ils sont appelés à véhiculer auprès des populations, des messages de paix et les imprégner de tous les approches et mécanismes de cohésion sociale dont la justice, un de nos instruments de résolution des conflits, de protection des droits et de réparation des injustices », a situé le contexte, la conseillère technique de madame le ministre chargé de l’action humanitaire Djénéba Ouédraogo qui a présidé les travaux.

En effet selon les organisateurs de cette session, le Burkina Faso a connu depuis ses années d’indépendance des crises multiformes qui ont occasionné de nombreux torts, brimades et injustices subis par des Burkinabè avec pour conséquence majeure, le quasi effritement du tissu social.

Selon madame Ouédraogo, « aucune paix ne peut se construire et prospérer dans un système de société où règnent l’insécurité, l’injustice et toute sorte de remise en cause des droits fondamentaux des citoyens. Et c’est pour prévenir au mieux toutes ces dérives et apporter des réponses appropriées à certaines situations malencontreuses qu’a connu ce pays que le gouvernement et ses partenaires mettent en œuvre des mécanismes de cohésion sociale dont particulièrement la question de justice dans ses différentes composantes et en tenant compte de nos réalités socioculturelles ».

Selon le directeur régional de l’action humanitaire et de la solidarité nationale de Yaadga Samayouga Laurent « l’atelier de ce matin est important dans la mesure où il permet d’outiller les travailleurs sur un certain nombre de thématiques nouvelles que sont la cohésion sociale, la réconciliation, le vivre-ensemble ».

Pour lui « c’est aussi une occasion pour nous, travailleurs sociaux, d’être imprégné des différentes formes de justice à savoir la justice transitionnelle, la justice traditionnelle et la justice classique. Si on regarde d’autres formes de justice, ensemble on pourra trouver le juste milieu pour le bien-être de tout un chacun ».

Cette session est une suite de série de formation qui va couvrir toutes les régions. A termes, plus de 200 travailleurs sociaux seront touchés par cette série de formation dont une cinquantaine pour la présente. Les frais d’organisation de cet atelier sont assurés par le budget de l’Etat et celui de la coopération Suisse.

Agence d’information du Burkina

as/ata