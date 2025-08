Région du Djôrô : le Premier ministre échange avec les autorités administratives et militaires à Gaoua

‎

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé deux audiences, ce vendredi 1ᵉʳ août 2025, à Gaoua, aux autorités administratives et militaires de la région du Djôrô. Ces rencontres ont permis au Chef du Gouvernement de s’entretenir directement avec les responsables régionaux autour des enjeux majeurs du moment, des priorités d’action, ainsi que des voies et moyens pour renforcer l’efficacité de la gouvernance territoriale et de la réponse sécuritaire.

‎

‎Lors de la première audience, le Gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a salué l’initiative du Premier ministre de venir à l’écoute des forces vives locales. Il a exprimé la reconnaissance des autorités administratives pour l’attention portée par le Gouvernement aux réalités du terrain.

‎

‎« Nous avons réitéré notre soutien à l’action du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, et félicité le Premier ministre pour le travail accompli. Nous restons pleinement mobilisés pour accompagner les politiques publiques, notamment celles relatives à la souveraineté nationale et au développement communautaire », a indiqué le Gouverneur.

‎

‎Le Gouverneur a également souligné les attentes des populations, notamment l’achèvement des travaux de construction du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Gaoua. « Ce projet est très attendu. La visite du Premier ministre ravive l’espoir d’une livraison prochaine, avec des équipements à la hauteur des besoins. Nous rêvons de voir un jour des patients venir de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso pour se faire soigner à Gaoua », a-t-il confié.

‎

‎À ces grands commis de l’État, le Chef du Gouvernement a adressé ses encouragements. Il les a exhortés à être des modèles autant dans le verbe que dans l’action, afin d’impulser une dynamique positive sur les chantiers du développement de la région.

‎

‎La deuxième audience a été consacrée aux Forces de Défense et de Sécurité. Le commandant de la 2ᵉ région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a fait part de la détermination des troupes à poursuivre la lutte pour la reconquête du territoire national.

‎

‎« Nous avons renouvelé notre engagement à œuvrer sans relâche pour la stabilisation du pays. Le Premier ministre nous a transmis ses encouragements et a insisté sur la nécessité d’une cohésion renforcée entre les FDS et les populations civiles », a-t-il déclaré.

‎

‎Soulignant la position stratégique de la région du Djôrô, à la frontière de plusieurs pays, le commandant Porgo a mis l’accent sur l’impératif d’une vigilance permanente. Il a par ailleurs rassuré sur la bonne disposition des soldats : « Le moral est élevé. Nos hommes sont fiers des missions qu’ils accomplissent. Nous sommes pleinement investis pour la protection des populations et du territoire national. »

‎

‎Par ces échanges directs et constructifs, le Premier ministre a réaffirmé l’option du Gouvernement pour une gouvernance de proximité, participative et résolument tournée vers les attentes des citoyens.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞