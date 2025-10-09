Burkina- Yaadga -ULBO-Rentrée-Solennelle

Région de Yaadga : L’ULBO fait sa rentrée solennelle 2025-2026.

Ouahigouya ,9 oct.2025(AIB)-La cérémonie solennelle de rentrée académique 2025-2026 de l’université s’est tenue le mardi 7 octobre 2025, sur le site de l’institution à Somiaga.

Le président de l’ULBO le Pr Adama Ouéda dans son intervention au cours de la cérémonie solennelle, a rappelé que c’est sous le thème « Patriotisme et engagement citoyen en milieu estudiantin », que la communauté universitaire a décidé d’entamer l’année académique 2025-2026.

Au regard de la pertinence du thème, le patron du temple du savoir a invité professeurs, chercheurs, personnel et étudiants, à une prise de conscience et à s’impliquer dans les problématiques sociales. Pr Adama Ouéda avec un sentiment de fierté, a rappelé que institution a reçu le prix « Zéro retard académique » en 2024 tout en annonçant que l’université a achevé tous ses programmes de l’année l’académique 2024-2025 le 31 juillet 2025.

La représentante des parrains par ailleurs présidente de l’université Ste Edwige Ramata Ilboudo/Diallo a salué la résilience et le travail de la communauté universitaire. Elle a invité les étudiants à être des éclaireurs, des leaders de demain pour la promotion de plusieurs valeurs.

Cette rentrée universitaire qui coïncide avec la deuxième phase des JEPPC, le ministère des droits humains dans le cadre d’un partenariat avec l’ULBO a facilité l’organisation de la rencontre d’échanges et de partages d’expérience avec les Etoiles du Faso. Le Gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa a, au nom du ministre de la justice, félicité les acteurs universitaires pour la mobilisation afin de faire de cette année académique une réussite.

L’autorité régionale a rappelé dans son propos que le défi actuel pour notre nation est de promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques. « Je vous réitère mes encouragements à poursuivre les efforts avec détermination afin d’inspirer la mémoire collective en faveur d’un Burkina Faso uni et solidaire » a-t-il lancé à l’endroit de la communauté universitaire.

Cette journée qui marque le top de départ des activités académiques a été une occasion pour les étudiants de l’ULBO d’échanger avec les Etoiles du Faso de plusieurs secteurs d’activités. Sawadogo Binta, transformatrice, Mme Ilboudo/ Diallo Ramata de l’Université Ste Edwige, Saré Inoussa président des Etoiles du Faso et de Bayala André chef chocolatier ont partagé leurs expériences, leurs parcours et ont exhorté les étudiants à la discipline et à l’entreprenariat.

Une remise de prix aux meilleurs étudiants des 14 filières de l’ULBO, des lettres de félicitation aux enseignants promus du CAMES a mis fin à la rentrée académique après le cours inaugural livré par le Commissaire de police Paul Nikièma sur le thème central de la rentrée.

Cette rentrée académique était placée sous le patronage du gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa en présence d’éminentes personnalités.

