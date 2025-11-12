BURKINA-YAADGA-HUMANITAIRE-CICR-DON

Région de Yaadga: le CICR fait une donation au Centre hospitalier et à la maison d’arrêt à Ouahigouya

Ouahigouya, 11 nov. 2025 (AIB)- Dans le cadre de ses activités humanitaires, le Comité international de Croix-Rouge (CICR) a organisé mardi une cérémonie de donation de matériels médicotechniques au Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) et a procédé à l’inauguration d’une infirmerie à la Maison d’arrêt et de correction de Ouahigouya (MACO) a constaté l’AIB.

D’une valeur de plus de 176 millions FCFA, de divers moyens médicotechniques et produits pharmaceutiques, ces dons sont les fruits de la bonne collaboration entre le CICR et le CHUR de Ouahigouya. Cette structure sanitaire régionale accueille des blessés balistiques qui nécessitent une prise en charge particulière et des moyens plus adéquats.

Selon le Directeur général du CHUR de Ouahigouya, Simplice Eric Bonkoungou, cette donation vient à point nommé au regard de l’urgence qu’impose la prise en charge de certains blessés. « Ce matériel de soins et ces produits pharmaceutiques de hautes qualités permettront à nos équipes techniques de sauver et réhabiliter les blessés de guerre qui seront admis au CHUR de Ouahigouya », a-t-il précisé.

À en croire le chef de la délégation du CICR au Burkina Faso, Yves Arnoldy, le partenariat entre le CICR et le CHUR de Ouahigouya est au beau fixe et se poursuivra. « C’est un moment important pour nous car c’est en même temps le lancement du projet d’appui en faveur du CHUR de Ouahigouya », a-t-il annoncé.

Pour le chef de la délégation du CICR au Burkina, les dons du jour amélioreront le plateau technique de cet hôpital de référence qui est en première ligne en matière d’assistance sanitaire de la région avec des agents dévoués.

A la MACO c’est une infirmerie flambant neuve qui a été inaugurée par Yves Arnoldy et les autorités. Ce joyau sanitaire de plus de 173 millions FCFA, soulagera les pensionnaires de l’établissement.

Le représentant du ministre de la justice, a salué l’engagement et le soutien constant du CICR au département judiciaire. « L’ouverture de cette infirmerie vient combler un besoin essentiel de l’administration pénitentiaire, celui d’un accès rapide, régulier, de dignité aux soins de santé pour les personnes détenues », a-t-il noté.

A entendre le chef de la délégation du CICR-Burkina, la réalisation de cette infirmerie équipée est le « fruit d’une franche et efficace collaboration entre le CICR et le gouvernement burkinabè ». Pour Yves Arnoldy ce partenariat se poursuivra pour une population carcérale productive dans cette partie du pays. Au nom du gouverneur de la région de Yaadga, M. Bancé a remercié le CICR pour tous les efforts consentis pour un mieux-être des populations de Yaadga.

« Les dons des produits pharmaceutiques, les moyens médicotechniques, l’infirmerie équipée et bien d’autres sont la preuve et la manifestation de la bonne santé de collaboration entre le CICR et les services régionaux de Yaadga », a-t-il soutenu, ajoutant que « nous rassurons les responsables du CICR-Burkina de la disponibilité des autorités régionales de faciliter et d’accompagner les actions de développement menées par le CICR dans la région de Yaadga ».

C’est le Secrétaire général de la province (SGP) du Yatenga, Pierre Claver Bancé, représentant le gouverneur de la région de Yaadga qui avait à ses côtés le directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire, Frédéric Ouédraogo, représentant le ministre de la Justice qui a présidé cette cérémonie. C’était en présence également des corps constitués de la région et des premiers responsables de la structure donatrice conduite par le chef de la délégation du CICR au Burkina Faso, Yves Arnoldy.

Agence d’Information du Burkina

