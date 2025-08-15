Recrutement exceptionnel de fonctionnaires : Le ministre Mathias Traoré apporte des précisions

Ouagadougou, 15 août 2025 (AIB)-Le ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré, a donné, vendredi, des détails sur les conditions de recrutement des 1 367 agents que l’État projette d’engager, en 2025, par concours direct sans formation et par sélection sur dossier.

Selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, 778 postes seront pourvus par concours direct sans formation et 589 par sélection sur dossier.

Il s’agira de répondre à un besoin immédiat en recrutant, d’une part, par concours, des personnes ayant déjà suivi une formation dans un domaine et aptes à occuper les postes à pourvoir, et, d’autre part, en intégrant des volontaires occupant des postes vacants dans les zones à forts défis sécuritaires.

S’agissant du recrutement sur concours direct, Mathias Traoré a annoncé que 71 professeurs de lycées et collèges seront recrutés pour combler le manque chronique d’enseignants dans les matières scientifiques.

Au ministère de l’Agriculture, 85 personnes seront engagées pour accompagner l’offensive agricole et l’initiative présidentielle pour l’autosuffisance alimentaire.

Par ailleurs, 70 assistants en journalisme et communication, ainsi que des techniciens supérieurs en sciences de l’information et de la communication, seront également recrutés.

Il est prévu, en outre, le recrutement de conseillers et d’assistants en gestion des ressources humaines (GRH) pour soutenir la déconcentration verticale des actes de gestion des carrières.

Pour les sélections sur dossier, les personnes ayant les capacités requises et remplissant les autres conditions telles que l’âge et la bonne moralité seront « tout simplement intégrées et maintenues sur place », a précisé le ministre.

Le recrutement par sélection sur dossier concerne le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, ainsi que le ministère de l’Économie et des Finances.

Pour le premier, il s’agira du recrutement de 479 professeurs des écoles.

Au ministère de l’Économie et des Finances, 110 inspecteurs et techniciens supérieurs, déjà titulaires de certificats de capacité, seront engagés, a indiqué le ministre.

Le ministre de la Fonction publique a assuré que toutes les dispositions seront prises pour organiser des concours transparents, garantissant l’égalité des chances d’accès aux emplois publics.

Les dépôts de candidatures seront ouverts dans les prochains jours, avec un calendrier détaillé qui sera communiqué par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale.

Agence d’Information du Burkina

YOS/ata