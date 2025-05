Recherche scientifique : Le Professeur Halidou Tinto présente son Prix d’Excellence au Premier ministre.

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience, ce 13 mai 2025, une délégation de l’Ordre des pharmaciens du Burkina. Cette rencontre a été l’occasion pour le Professeur Halidou Tinto de présenter au Chef du Gouvernement la distinction qu’il a reçue de ses pairs lors du Forum Pharmaceutique International tenu récemment à Tunis, en Tunisie.

Institué par l’Inter Ordre des Pharmaciens d’Afrique (IOPA), le Prix d’excellence de la recherche et de l’innovation de la Pharmacie d’Afrique vise à reconnaître et valoriser les contributions exceptionnelles d’un pharmacien dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Pour la première édition, c’est le Burkina Faso, à travers le travail du Professeur Halidou Tinto, qui a été mis à l’honneur.

« Ce prix récompense certes mon parcours, mais il représente avant tout une reconnaissance de la résilience de notre pays », a déclaré le lauréat.

« Malgré le contexte sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso, nous continuons à produire de la science, à générer du savoir et à influencer l’histoire de la lutte contre des maladies comme le paludisme, notamment à travers nos recherches sur les vaccins. » a soutenu le Pr Tinto.

Le Premier ministre a salué cette distinction, qui honore non seulement le Professeur Tinto, mais aussi toute la communauté scientifique burkinabè. Il a exprimé son admiration pour les efforts continus des chercheurs qui, en dépit des défis actuels, contribuent activement à l’amélioration de la santé publique au Burkina Faso et à travers le monde.

Le Professeur Halidou Tinto, rappelons-le, est reconnu pour ses travaux pionniers dans la recherche clinique sur le paludisme. Il est notamment l’un des principaux contributeurs aux essais cliniques qui ont permis de développer des vaccins antipaludiques prometteurs, aujourd’hui en cours de déploiement dans plusieurs pays africains.

Cette reconnaissance internationale vient ainsi renforcer la position du Burkina Faso comme un acteur clé de la recherche pharmaceutique et biomédicale sur le continent africain.

DCRP/Primature