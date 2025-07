Province du Soum : Tenue de la première session ordinaire 2025 du Cadre de concertation provincial (CCP)

Djibo, 10 juillet 2025 (AIB)- La salle de réunion du Haut-Commissariat de Djibo a accueilli, ce jeudi 10 juillet 2025 à 08h30, la première session ordinaire de l’année 2025 du Cadre de concertation provincial (CCP) du Soum. Placée sous le thème : « L’impact de l’insécurité sur le fonctionnement des services déconcentrés de l’État dans la province du Soum », cette rencontre de haut niveau a mobilisé l’ensemble des directeurs et chefs de services, les commandants des Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que les représentants des ONG et associations intervenant dans la province.

Présidée par M. Wend-Néré Wilfried Tougma, Haut-Commissaire de la province, assisté de M. Losseni Woni, Secrétaire général de la province, cette session avait pour objectif principal de réfléchir à des solutions concrètes pour maintenir l’accessibilité des services publics à une population durement éprouvée par l’insécurité. Les échanges ont ainsi permis d’analyser l’impact de cette insécurité sur le fonctionnement des services déconcentrés dans la province, de présenter le bilan des actions menées par le Haut-Commissariat, d’identifier les principales difficultés rencontrées et de tracer des perspectives pour les mois à venir. La session a également servi de cadre pour recueillir et diffuser les directives du Haut-Commissaire en vue d’un meilleur fonctionnement des services étatiques dans un contexte sécuritaire contraignant.

Au cours des travaux, les participants ont partagé leurs expériences de terrain, les entraves opérationnelles liées à la situation sécuritaire, ainsi que des propositions concrètes pour renforcer la coordination et l’efficacité des actions publiques. En clôturant la session, le Haut-Commissaire Tougma a salué l’engagement des acteurs étatiques et non étatiques, et a réaffirmé la volonté des autorités provinciales de travailler en synergie pour garantir un minimum de services sociaux de base aux populations résilientes du Soum.

Cette rencontre marque une étape importante dans la dynamique de gouvernance locale face aux défis sécuritaires, et illustre la volonté des autorités d’agir avec pragmatisme et solidarité pour un avenir meilleur dans la province du Soum.

Agence d’information du Burkina