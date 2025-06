Burkina-Russie-Coopération-Nucléaire

Programme nucléaire du Burkina : Le Directeur général de l’Énergie, Dr Alidou Koutou, précise les prochaines étapes après la signature de l’accord intergouvernemental

Saint-Pétersbourg, 20 juin 2025 (AIB)-Le Directeur général de l’Énergie, Dr Alidou Koutou, également point focal de Rosatom au Burkina Faso, était présent lors de la signature de l’accord nucléaire intergouvernemental intervenu le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg. Interrogé ce matin par l’AIB, il a détaillé les prochaines étapes qui suivront cet accord stratégique entre le Burkina Faso et la Russie.

Selon lui, un programme nucléaire est une entreprise d’envergure qui exige une planification rigoureuse, des investissements considérables dans les études préliminaires, le renforcement des institutions, et la mobilisation de ressources humaines.

Ce programme, bien que comparable à d’autres projets énergétiques, se distingue par des exigences spécifiques en matière de sûreté, de sécurité et de garanties internationales.

Dr Koutou a rappelé que les bénéfices pour le Burkina Faso sont multiples : production d’énergie à coût acceptable, sécurité énergétique accrue, retombées socio-économiques importantes et contribution à la lutte contre le changement climatique.

Il a précisé que l’infrastructure nécessaire englobe non seulement les installations physiques telles que les réseaux électriques et les infrastructures de transport, mais aussi les compétences humaines, les ressources financières, ainsi qu’un cadre juridique et réglementaire solide.

La signature de l’accord intergouvernemental permettra ainsi de renforcer les activités déjà engagées par les groupes de travail en vue de la mise en place de ces infrastructures.

Ces travaux sont structurés en trois étapes. La première, en cours, vise à produire un rapport complet pour soutenir la volonté politique exprimée, conformément aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Ce rapport couvrira entre autres l’analyse de la demande énergétique nationale et des alternatives disponibles, une évaluation des impacts économiques du nucléaire (notamment sur le PIB et l’emploi), une étude technologique préliminaire pour identifier les solutions compatibles avec les besoins du pays, ainsi que la sélection possible de sites et l’analyse de la capacité du réseau électrique.

Il abordera aussi l’estimation des coûts nécessaires pour les phases suivantes, l’étude des options de financement et de gestion, les responsabilités de l’exploitant, ainsi que la viabilité du marché de l’électricité pour garantir une exploitation sûre et durable.

La gestion des risques, même improbables, comme un rejet radiologique majeur, et la capacité du pays à faire face à de telles situations seront également examinées.

Par ailleurs, le rapport proposera des mesures pour l’adhésion aux instruments juridiques internationaux pertinents, l’élaboration d’un cadre juridique national cohérent, la mise en place d’une autorité de régulation indépendante, et le développement des bases réglementaires en matière de sûreté, de sécurité et de garanties.

Il intégrera également des plans pour la gestion des déchets radioactifs, le déclassement des installations, et la création d’un système de communication transparent pour renforcer la confiance nationale et internationale.

Une attention particulière sera portée à la formation et à l’acquisition des compétences requises, aussi bien pour les techniciens que pour les institutions telles que l’autorité de régulation et l’exploitant.

Ce document sera soumis à un examen par les pairs, à travers une mission de l’Équipe d’examen intégré de l’infrastructure nucléaire (INIR) de l’AIEA, pour accompagner le Burkina Faso dans son processus.

La deuxième étape du programme consistera à préparer les négociations contractuelles en vue de la construction de la centrale, tandis que la troisième sera dédiée à la mise à niveau des capacités techniques et à la préparation de l’exploitation effective de l’installation.

Agence d’Information du Burkina

CK/ata