SPORT-BFA-SUPPORTEURS-ELECTION-UNSE

Présidence UNSE : Adama Séssouma veut créer une union forte au service des Etalons

Ouagadougou, 29 août 2025 (AIB)-Le candidat à la présidence de l’Union nationale des supporteurs des Etalons (UNSE), le lieutenant Adama Séssouma a déclaré vendredi à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse, sa candidature, ambitionnant créer une union sacrée autour des équipes nationales du Burkina Faso, a constaté l’AIB.

L’officier en service au génie militaire, le lieutenant Adama Séssouma a déclaré devant les journalistes, le président d’honneur de l’Union Ablassé Yaméogo, l’actuel président Ousséni Tougma et les différents présidents des bureaux régionaux de l’UNSE qu’il ambitionne « redonner à cette structure ses lettres de noblesse ».

Son projet s’inscrit dans « une vision de rassemblement, de modernisation et de rayonnement du supporter burkinabè, tant sur le plan national qu’international ». Pour lui, « supporter ne se limite pas à chanter dans les tribunes, mais à incarner une force morale, organisée et patriote derrière les Etalons ».

Pour les 4 ans de mandat s’il est élu en septembre prochain, il compte «créer une UNSE forte, visible, respectée, au service des Etalons et de la Nation, renforcer les capacités institutionnelles et humaines des sections régionales, assurer la transparence, la participation et la redevabilité à tous les niveaux et développer des partenariats financiers durables ».

Son programme de campagne est subdivisé en 4 axes à savoir « la bonne gouvernance, la restructuration, le renforcement des sections régionales et la mobilisation des ressources financières ».

Le lieutenant Adama Séssouma est un officier en service au Génie militaire. Il est un homme d’action animé par une passion pour le sport et les valeurs qu’il véhicule. Il est l’actuel président des supporteurs de l’Union sportive des forces armées (USFA).

