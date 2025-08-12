Première édition du Camp Vacances Faso Mêbo: 410 pionniers à l’école du civisme et du patriotisme

(Ouagadougou, 12 août 2025). Ouverture officielle de la première édition du Camp Vacances Faso Mêbo. Et c’est le parrain, par ailleurs Chef d’֤État-major particulier de la Présidence du Faso, le Colonel Ismaël Kiswendsida DIAOUARI, qui a donné le 1er coup de sifflet ce mardi matin à Ouagadougou.

La cérémonie de lancement qui s’est déroulée au Lycée Marien N’Gouabi, a connu la présence du Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH et du Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant Ahmed Zoodnoma SAKANDÉ.

Selon le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, pour cette première session, les 410 campeurs vont apprendre à confectionner et à poser les pavés, tout en se familiarisant avec les notions comme le civisme, le patriotisme, le respect de l’environnement, les valeurs citoyennes, l’intérêt supérieur de la Nation, etc. « Ils vont faire de la menuiserie, de l’art plastique, de l’art vivant. Et ils vont essayer de vivre dans une certaine discipline et de se faire aussi des amis », précise-t-il.

« Le civisme, c’est respecter les règles, protéger ce qui nous appartient, tendre la main à celui qui en a besoin. Et le patriotisme, c’est aimer son pays, connaître son histoire, honorer ses symboles et chaque jour travailler à le rendre meilleur », indique le parrain, le Chef d’֤État-major particulier de la Présidence du Faso, le Colonel Ismaël Kiswendsida DIAOUARI.

A ses filleuls, il a rappelé que le choix du Lycée Marien N’Gouabi revêt tout un symbole car : « en octobre 1961, c’est ici même qu’a eu lieu le transfert des militaires voltaïques servant dans l’armée française. Et dans ce lieu, le Camarade Président Thomas SANKARA a passé une partie de scolarité. C’est donc ce lieu chargé d’histoire et nimbé de notre dignité que le Président, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a choisi comme repère, comme point de départ ».

Tout en les rassurant de sa présence à leurs cotés tout le long des 10 jours de camping, le Colonel DIAOUARI invite les campeurs à profiter de ce camp vacances pour se faire de nouvelles amitiés, découvrir leurs talents, écouter, partager et surtout rêver grand pour le Burkina Faso.

Après Ouagadougou, c’est Bobo-Dioulasso dans la région du Guiriko qui va abriter la deuxième session de cette première édition de Camp Vacances Faso Mêbo.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Agence d’Information du Burkina