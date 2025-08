Poni : Un retard préoccupant dans l’exécution du chantier de construction d’un amphithéâtre au Centre universitaire de Gaoua

Gaoua, 2 août 2025 (AIB) – Le coordonnateur national de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ), Dr Raymond Ouoba, a effectué une visite inopinée sur le chantier de construction d’un amphithéâtre au Centre universitaire de Gaoua. Il a constaté un retard préoccupant dans l’exécution des travaux et a exigé un redressement immédiat, notamment par le triplement des effectifs et la transmission régulière des plannings d’exécution.

Dans la matinée du 2 août 2025, le Dr Raymond Ouoba a inspecté l’évolution du chantier de construction d’un complexe universitaire à Gaoua, lors d’un contrôle inopiné. Le projet, inscrit dans le cadre de l’IPEQ, comprend un amphithéâtre de 500 places et un bâtiment pédagogique en R+2, extensible en R+3, abritant des salles de cours, des salles de travaux dirigés, des bureaux administratifs et des laboratoires.

À l’issue de sa visite, le Dr Ouoba s’est dit insatisfait de l’avancement des travaux : « L’état actuel du chantier est très loin de nos attentes. » Face à ce constat, il a ordonné la transmission d’un planning global dès le lundi, ainsi qu’un planning hebdomadaire à remettre chaque vendredi, afin de permettre un suivi rigoureux et continu par les différentes structures impliquées.

« Un dispositif opérationnel de suivi et d’évaluation est en place autour de trois axes : une mission de contrôle permanente sur le site, des missions de supervision composées d’experts des grands projets, de la Direction générale de l’urbanisme, des bénéficiaires, ainsi que des visites inopinées comme celle d’aujourd’hui », a-t-il précisé. Il a également exigé que l’entreprise renforce son effectif d’ouvriers pour rattraper les retards constatés.

Le conducteur des travaux, M. Dieudonné Obulbiga, représentant de l’entreprise SOPEC en charge de l’exécution, a évoqué les difficultés rencontrées : « Le climat et la nature du sol nous ont fait perdre du temps. Mais nous avons conscience du retard et nous avons entamé les travaux de nuit. Toutefois, cela ne suffit plus », a-t-il expliqué. Il promet une augmentation significative du personnel afin de respecter le délai de livraison fixé au 30 septembre 2025.

Le chantier est à 18 %, un stade peu avancé : « Nous avons terminé le sous-bassement, nous sommes aux élévations et au remblais », a-t-il détaillé. Conscient du retard, M. Obulbiga s’engage à livrer les ouvrages dans les délais impartis, en prenant « toutes les dispositions nécessaires ».

Pour rappel, le plan d’actions de l’IPEQ prévoit, pour les cinq prochaines années, la réalisation de 40 amphithéâtres au profit des universités et centres universitaires du Burkina Faso. Pour l’année 2025, 12 amphithéâtres sont prévus.

