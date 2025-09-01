Djôrô-Kampti-Montée-couleurs

Poni/Montée des couleurs : les populations invitées à demeurer attachées aux idéaux de la nation

Kampti, 1er septembre 2025 (AIB)- La mairie de Kampti a servi de cadre, ce lundi, à la traditionnelle montée des couleurs nationales. La cérémonie, empreinte de solennité, a mobilisé les chefs de services déconcentrés de l’État, les collaborateurs ainsi que les forces vives locales.

À cette occasion, le Président de la délégation spéciale de Kampti, Massaïba Aimé SOULAMA, a réaffirmé la portée hautement symbolique de cet exercice citoyen qui, selon lui, constitue un appel constant au patriotisme et à l’unité nationale.

Il a exhorté les populations à demeurer fermement attachées à la défense des idéaux de la nation, tout en s’appropriant les initiatives engagées au niveau central. Le Préfet a également invité chacun à développer, à son échelle, des actions novatrices et adaptées pour renforcer la dynamique de construction nationale.

« C’est ensemble que nous devons réfléchir et agir pour adapter et implémenter, à notre niveau, les actions menées au sommet de l’État.

Nous pouvons aussi inventer nos propres manières de faire afin de contribuer à l’édification de la Patrie », a-t-il soutenu.

Dans son intervention, M. SOULAMA a salué l’esprit de solidarité manifesté récemment par les commerçants de Kampti qui, de façon spontanée, ont offert du ciment pour combler certains nids de poule sur le goudron. Un geste qu’il a qualifié de patriotique, exemplaire et digne d’être encouragé.

La prochaine montée solennelle des couleurs est prévue pour le lundi 6 octobre 2025, au niveau de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Kampti.

Agence d’information du Burkina

HN/bbp