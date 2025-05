Poni : « l’École D » de Gaoua remporte le trophée de la 4e édition du Festival des Petites Étoiles

Gaoua, 24 mai 2025 (AIB) – La salle polyvalente de Gaoua a accueilli la grande finale de la 4e édition du Festival des Petites Étoiles de Gaoua (FESTIPEG), un événement culturel et éducatif majeur dans la région du Sud-Ouest qui a connu la victoire « l’école D » de la ville.

Placée sous le patronage de Siaka BARRO, président de la délégation spéciale régionale du Sud-Ouest, et sous la présidence de Siaka OUATTARA, président de la délégation spéciale communale de Gaoua, La 4e édition a réuni cinq écoles primaires autour de diverses disciplines notamment la danse traditionnelle et moderne, le théâtre et le slam.

À l’issue des prestations, « l’École D » de la ville a été sacrée championne, remportant le trophée du festival, une enveloppe de plus de 200 000 FCFA ainsi que des gadgets composés de fournitures scolaires.

Le représentant le gouverneur de la région, Akpiètiza DABIRÉ a salué cette initiative en soulignant son importance pour le développement intellectuel des enfants. « J’ai été édifié par le talent et l’expression des enfants. Si ce festival n’existait pas, il aurait fallu le créer », a-t-il déclaré.

De son côté, Flavien Dar Da, représentant du promoteur, a exprimé sa gratitude envers les autorités administratives, militaires, coutumières, religieuses, ainsi qu’aux parrains, partenaires et acteurs du monde éducatif pour leur soutien constant malgré les difficultés.

Il a appelé toutes les bonnes volontés pas à mettre la main à la pâte pour favoriser l’épanouissement des enfants avant d’inviter toutes les écoles primaires à participer aux prochaines éditions du FESTIPEG.

Pour rappel, le FESTIPEG est une initiative portée par Bafuji Info, sous le leadership de Mathieu Da DALOU, et vise depuis 2022 à promouvoir l’expression artistique et le développement des élèves du primaire dans la ville de Gaoua.

Agence d’information du Burkina

