Burkina-Poni-Solidarité-Orphelins

Poni: L’association Gnombré offre des kits scolaires à 33 orphelins des forces combattantes

Gaoua, 4 septembre 2025 (AIB) –Pour la rentrée scolaire à venir, l’association Gnombré a remis, jeudi des kits à 33 orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), tombés dans leur mission de sécurisation du pays.

C’était au cours d’une cérémonie jeudi 4 septembre 2025 à l’École des Cadres Moyens en Travail Social de Gaoua, en présence des autorités administratives et militaires et des familles bénéficiaires.

Le président national de l’association, Da Sié Emile, a rappelé que l’association, à vocation humanitaire, mène régulièrement des actions de solidarité.

« Cette année, nous avons choisi d’accompagner les enfants des FDS et VDP tombés au front en leur offrant du matériel scolaire », a-t-il indiqué.

Au nom des familles bénéficiaires, Pauline Guibila a exprimé sa gratitude à l’association pour ce geste de soutien. Elle a souligné que la rentrée scolaire constitue une dépense lourde pour les parents, particulièrement lorsqu’il s’agit de scolariser plusieurs enfants, et que cette aide vient comme un véritable soulagement.

L’association Gnombré, dont les membres se retrouvent tous les trois ans à Gaoua, berceau de leurs racines, entend poursuivre ses actions en faveur des populations vulnérables.

Agence d’Information du Burkina

MS/yos