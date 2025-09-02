Burkina – Poni – Culture – Album – Dédicace

Poni : L’artiste Mc La Korektion lance son premier album intitulé « Changement »

Gaoua, 29 août 2025 (AIB) – L’artiste musicien et greffier au tribunal de grande instance de Banfora, Youl Holo Jean-Luc alias Mc La Korektion, a présenté à Gaoua son premier son œuvre musicale « Changement», un album de 8 titres où il invite à solidarité, à l’unité africaine et à un changement de mentalité.

A travers des titres comme « Black African Soldier » et AES, l’artiste rend hommage respectivement aux soldats noirs africains et à la dynamique politique engagée par les États de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Mc La Korektion, qui a découvert la musique dès son enfance avec des instruments de fortune, confie avoir travaillé de longues années dans l’ombre depuis son premier enregistrement en 2010.

Dans ce nouvel opus, il rend hommage à son grand-père et exprime sa reconnaissance envers Dieu, sa famille et le public de Gaoua, fortement mobilisé à la cérémonie de dédicace.

L’artiste prévoit de promouvoir son album par une communication de proximité et l’appui des médias, avec pour mot d’ordre : l’union, le changement de mentalité et la construction collective du développement.

Agence d’Information du Burkina

MS/yos