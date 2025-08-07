Poni : Lancement de la campagne d’information sur l’appel à projets 2025 du FDCT

Gaoua, 6 août 2025 (AIB) – Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), en collaboration avec la Coopération suisse, a lancé à Gaoua, une campagne d’information sur son appel à projets 2025. Durant deux jours, les acteurs culturels et touristiques de la région du Djôrô seront édifiés sur les mécanismes de financement innovants alliant subvention et crédit, afin de mieux soutenir l’entrepreneuriat culturel et la valorisation des ressources locales.

La salle de conférences du Conseil régional du Djôrô à Gaoua abrite, les 6 et 7 août 2025, cette campagne d’information et de sensibilisation sur l’appel à projets du FDCT, organisée en partenariat avec la Coopération suisse. Une initiative saluée par les acteurs culturels et touristiques de la région.

Présidée par le gouverneur de la région du Djôrô, représenté par son conseiller technique, M. Yacouba Lingani, la rencontre a enregistré la présence de la directrice générale du FDCT, Mme Fiohan Caryne Traoré, de la directrice régionale de la Culture, des Arts et du Tourisme, ainsi que de nombreux responsables provinciaux et opérateurs culturels et touristiques.

Dans son discours, M. Lingani a rappelé l’importance stratégique de cet appel à projets, qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui au développement culturel et touristique. Doté d’un financement de 1,27 milliard FCFA, ce mécanisme innovant allie subvention et crédit, afin de mieux répondre aux besoins des porteurs de projets.

Il a souligné que cette initiative vise à promouvoir l’innovation artistique, l’entrepreneuriat culturel, la valorisation des ressources locales, l’inclusion des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap, ainsi qu’à renforcer la cohésion sociale à travers la culture et le tourisme.

Pour Mme Traoré, les séances d’information ont pour objectif d’expliquer les critères d’éligibilité, les modalités de candidature et les conditions de financement.

L’appel comprend deux volets : un prêt de 600 millions FCFA pour les projets rentables, et une subvention de 400 millions FCFA.

Les montants varient entre 1 et 50 millions FCFA pour les prêts, et jusqu’à 20 millions FCFA pour les subventions.

