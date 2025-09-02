Burkina-Poni-culture-vacances-musique

Poni : la 2e édition de « Harmonie des Vacances » s’achève en apothéose

Gaoua, 31 août 2025 (AIB) –Trente-six enfants, jeunes et adultes ont pris part à un mois d’initiation et de formation musicale lors de la 2e édition de « Harmonie des Vacances », qui a pris fin ce dimanche 31 août 2025 à l’aumônerie des lycées et grandes écoles de Gaoua, sous le parrainage du Dr Combasséré Alain Wilfried.

Débutée le 30 juillet dernier, la session a permis aux participants de développer leurs aptitudes musicales en piano, batterie, tambour, guitare et solfège. La cérémonie a connu également la remise des attestations aux participants.

Selon l’administrateur général de l’initiative, San Luciano Coulibaly, l’objectif est d’occuper sainement les enfants durant les vacances et de préparer la relève.

« Pendant un mois, nous avons mis les participants en situation pratique, notamment aux côtés de la chorale de la cathédrale les week-ends », a-t-il indiqué, tout en remerciant les partenaires et appelant à plus de soutien.

Le parrain, Dr Combasséré s’est réjoui de ce que l’initiative ait permis de talents révélés. Il a réaffirmé son engagement à accompagner « Harmonie vacances» afin « d’aider les enfants à devenir l’avenir que nous espérons ».

« Harmonie des Vacances » est portée par le Dr Combasséré, promoteur de la pharmacie des Collines de Gaoua, en collaboration avec l’association Réveille-toi, la chorale Sacré-Cœur de Jésus et la paroisse cathédrale de Gaoua.

Agence d’information du Burkina

SS/yos