Poni/Kampti : Une grande déclaration publique pour l’abandon de l’excision, du mariage d’enfants et des violences faites aux enfants

Kampti, 1er oct. 2025 (AIB)- À Kampti, dans la province du Poni, une grande déclaration publique a été organisée le 23 septembre 2025 pour marquer l’engagement des communautés locales contre l’excision, le mariage d’enfants et toutes les formes de violences faites aux enfants. L’initiative, portée par l’UNICEF et l’UNIJED/Afrique, traduit sept mois de sensibilisation et de mobilisation communautaire en faveur de la protection de l’enfance.

La rencontre a réuni les communautés de Kampti et de Djiguouè, ainsi que des représentants des chefferies traditionnelles, des confessions religieuses musulmane, catholique et protestante, et des coordinations des femmes et des jeunes. Tous ont publiquement déclaré leur rejet des pratiques néfastes et se sont engagés à protéger les droits des enfants.

Selon Adama Ouattara, chef de projet et représentant du Secrétaire exécutif de l’UNIJED/Afrique, cette déclaration publique est l’aboutissement de sept mois de sensibilisation et de formations communautaires : « Ces engagements viennent couronner un processus patient pour éradiquer des pratiques qui freinent l’épanouissement des plus jeunes », a-t-il indiqué.

Pour Madame OUEDRAOGO/SOUALI Lamoussahan, Directrice régionale de l’action humanitaire et de la solidarité nationale du Djôro, tout en traduisant sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, en particulier l’UNICEF et ses partenaires de mise en œuvre tels que l’UNIJED, il s’agit d’« appeler à faire du Djôro une région pionnière où les droits des enfants et des femmes seront respectés, défendus et promus au bénéfice des générations présentes et futures ».

Présidant la cérémonie, le haut-commissaire du Poni, Bepampo Ouoba, a salué « une étape historique » et invité les communautés à maintenir leurs efforts. « Nous saluons ces engagements et souhaitons qu’ils se reflètent dans les foyers pour offrir aux enfants un environnement protecteur. Avec le concours de tous, nous viendrons à bout de ces pratiques à la peau dure », a-t-il déclaré.

Au total, 80 villages du Poni avaient déjà procédé à de petites déclarations avant ce grand rassemblement. L’UNIJED/Afrique a par ailleurs installé des cellules communautaires pour la protection de l’enfance afin de pérenniser les acquis. La cérémonie s’est achevée par une plantation d’arbres dans l’enceinte de l’école primaire publique de Kampti Centre B.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata