Burkina-Djôrô-Patriotisme-Faso-Mêbo

Poni/Faso-Mêbo: Un Burkinabè de la diaspora offre deux tonnes de ciment

Gaoua, 4 nov. 2025 (AIB)-Le Burkinabè résidant en Côte d’Ivoire, Hien Ollo a remis mardi deux tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en présence du Haut-commissaire de la province du Poni, Bepampo Ouoba et du président de la délégation spéciale de la commune de Gaoua, Siaka Ouattara.

Recevant le don, M. Ouoba a exprimé la gratitude des plus hautes autorités au bienfaiteur et a lancé un appel à tous les citoyens, de l’intérieur comme de l’extérieur du pays, à emboîter le pas de Hien Ollo à soutenir l’initiative Faso-Mêbo pour la construction de la patrie.

Pour le donateur, Hien Ollo c’est avec un profond sentiment de fierté et d’attachement à la patrie qu’il a fait ce geste.

« Depuis la Côte d’Ivoire, nous suivons avec admiration le travail abattu par nos autorités, les FDS et tout le peuple pour la sécurité et le développement du pays. Lors d’un séjour au Centre Hospitalier Régional de Gaoua avec mon épouse, nous avons été très bien accueillis et bien traités », a-t-il confié.

Il a également exhorté ses compatriotes à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement dans leur combat pour un Burkina véritablement souverain et prospère.

En rappel, la réception des contributions à l’initiative « Faso-Mêbo » dans la région du Djôrô a été lancée le 2 octobre dernier par le gouverneur Siaka Barro, dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Agence d’information du Burkina

MS/yos