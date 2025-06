PONI : Des acteurs outillés sur la protection de l’enfant dans le Sud-Ouest

Gaoua, 3 juin 2025 (AIB)- La Direction régionale de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, en partenariat avec l’ONG Plan Burkina, organise du 3 au 4 juin un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des services techniques déconcentrés de l’État de la région du Sud-Ouest sur des thématiques relatives à la protection de l’enfant.

L’atelier a été ouvert le mardi 3 juin 2025 à Gaoua par le Directeur régional de l’Action humanitaire, Ollo KAM.

L’initiative vise à harmoniser les connaissances des participants autour des thématiques telles que la protection de l’enfant, la lutte contre les violences basées sur le genre et l’inclusion sociale.

Selon M. KAM, les échanges porteront notamment sur les violences faites aux enfants, la traite et l’exploitation des enfants sur les sites d’orpaillage, la situation des enfants déplacés internes représentant plus de 60 % des personnes déplacées.

De ses propos, le cas des enfants pupilles de la Nation, les enfants non accompagnés, séparés ou retrouvés lors des opérations de sécurisation du territoire sera également abordé.

« À l’issue de cet atelier, nous espérons une meilleure synergie entre les organisations de la société civile et les structures étatiques, une plus grande visibilité des cas de violence, et surtout un signalement plus rapide en vue d’une prise en charge efficace », a déclaré, Ollo KAM.

Agence d’information du Burkina