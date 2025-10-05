Poni / Bouroum-Bouroum : La délégation spéciale communale tient son deuxième conseil extraordinaire de l’année 2025

Bouroum-Bouroum, 2 oct. 2025 (AIB)-La délégation spéciale de la commune de Bouroum-Bouroum a tenu, ce jeudi 2 octobre 2025, son deuxième conseil extraordinaire de l’année dans la salle de conférences de la mairie, sous la présidence de son président, Brahima Kindo.

La rencontre a réuni les membres de la délégation spéciale de la commune de Bouroum-Bouroum. Étaient inscrits à l’ordre du jour de ce conclave : la lecture, l’amendement et l’adoption du procès-verbal de la session précédente, le débat d’orientations budgétaires, l’examen et l’adoption du Plan communal de développement (PCD) actualisé 2026-2030, ainsi que les informations diverses.

Selon le président de la délégation spéciale, cette session visait à approfondir les réflexions sur les stratégies de mobilisation des ressources pour le développement de la commune.

Par ailleurs, M. Kindo a saisi l’occasion pour lancer officiellement, au niveau communal, la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC), initiées par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

MS/ata