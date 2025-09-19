Burkina – Poni – haut commissariat – passation – service

Poni : Bepampo Ouoba prend les rênes du haut-commissariat

Gaoua, 17 septembre. 2025 (AIB) – Le Secrétaire général de la région du Djôrô, Robert Zoungrana, a installé ce mercredi, Bepampo Ouoba dans ses fonctions de haut-commissaire de la province du Poni.

Nommé en Conseil des ministres le 4 septembre 2025, M. Ouoba occupait précédemment le poste de secrétaire général de la province du Noubiel. Son prédécesseur, Lucien Guemguéré, en poste depuis août 2022, a été appelé aux fonctions de secrétaire général de la région du Nando.

Le nouveau haut-commissaire a exprimé sa reconnaissance aux hautes autorités, en particulier au ministre de l’Administration territoriale, pour la confiance placée en lui.

« Je suis conscient que je ne peux réussir cette lourde mission sans le concours de tous», a-t-il indiqué avant de solliciter l’accompagnement des forces vives de la province pour relever les défis de développement ».

Pour sa part, le Secrétaire général de la région, Robert Zoungrana, a prodigué des conseils au nouveau haut-commissaire et réaffirmé sa disponibilité à l’accompagner dans ses nouvelles charges.

