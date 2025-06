Burkina-Arts-Peinture-Solidarité

Peinture et art : L’Ordre des architectes égaye des déplacés internes à Panzani

Ouagadougou, 12 juin 2025 (AIB) – L’Ordre des architectes du Burkina a organisé, au profit des Personnes déplacées internes (PDI) de Panzani, dans l’arrondissement N°9 de Ouagadougou, un atelier de création et de peinture dénommé “Étoiles et toiles d’espoir”, tenu du 27 au 29 mai 2025,

Placée sous le thème “Enfants, jeunes et femmes déplacés internes pour la reconstruction au Burkina Faso”, l’initiative s’inscrit dans le prolongement des activités de la Semaine de l’Architecte / EXPOBAT 2025, tenue du 20 au 22 mars 2025.

Soutenu par le ministère de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, cet atelier de création et de peinture a mobilisé plusieurs organisations et structures nationales et internationales.

Il s’agit des organisations ou organismes tels que le Fonds des nations unies pour la population (UNFPA), le Haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l’Association Yaam Solidarité, Vivo Energy, etc.

Pendant trois jours, enfants, jeunes et femmes déplacés internes ont exprimé librement leurs talent et don dans le domaine de l’art à travers la peinture et la création artistique.

Aux dires des organisateurs, l’atelier a servi de catalyseur pour révéler les rêves des participants, leurs espoirs, mais aussi leurs blessures dans une dynamique de reconstruction sociale et psychologique.

Plusieurs personnalités et autorités locales ont honoré de leur présence le lancement de l’atelier.

Dans son allocation, le représentant de l’UNFPA au Burkina Faso, Keneth Ehouzou a salué l’initiative qu’il a qualifiée de porteuse de guérison et de résilience. Selon lui, l’art offre aux enfants, jeunes et femmes déplacés internes une occasion de se reconstruire et de redevenir acteurs de leur propre histoire.

« L’UNFPA accompagne ce projet car il s’inscrit pleinement dans sa mission de protection et de soutien psychosocial des populations vulnérables, tout en favorisant l’inclusion, la cohésion sociale et la dignité humaine », déclare-t-il.

Les œuvres réalisées lors de l’atelier seront mises en vente lors d’une soirée de charité, prévue ce vendredi 13 juin 2025 à l’hôtel Azalaï, avec pour objectif de récolter des fonds pour soutenir d’autres actions au profit des Personnes déplacées internes.

Agence d’information du Burkina

AK/as