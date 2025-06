Burkina-Passoré-Examens

Passoré/ Examens du secondaire : 5002 candidats en lice

Yako, 3 juin 2025 (AIB)- 5002 candidats sont partis ce mardi 3 juin 2025, à l’assaut des examens scolaires du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), du Brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans la province du Passoré.

Repartis en 20 jurys et 21 centres secondaires, ils sont au total 5002 candidats dont 4835 candidats au BEPC et 167 élèves au BEP et au CAP qui prennent part à la session de 2025 dans la province du Passoré.

Le Haut- commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré, en compagnie du Directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Passoré, Mimtiri Oualbéogo, a donné le mardi 3 juin 2025 au lycée provincial polyvalent de Yako, le top de départ des épreuves écrites de ces examens du secondaire.

Il a prodigué des conseils aux candidats en leur demandant de bien lire les sujets et d’éviter surtout les cas de tricheries et les tentatives de fraude.

« Restez sereins et concentrés. Prenez le soin de bien lire les sujets avant de les aborder. Ne paniquez pas surtout », a conseillé Daouda Sangaré.

Le Directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Passoré,Mimtiri Oualbéogo a indiqué que la session de 2025 a bien démarré et se déroule bien dans la province.

Agence d’information du Burkina

