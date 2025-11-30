Oubri : la campagne nationale de solidarité « Deme Sira » lancée

Ziniaré, 28 novembre 2025 (AIB) – Le flambeau de la campagne nationale de solidarité « Deme Sira » a été remis vendredi au gouverneur de la région de l’Oubri, Mme Assetou Sy Barry/Traoré, au cours d’une cérémonie tenue à la place de la Nation de Ziniaré. L’acte consacre le démarrage régional de cette initiative portée par le ministère en charge de la solidarité, dont l’objectif est de renforcer la prise en charge des couches vulnérables.

Placée sous le signe de la cohésion sociale et de la responsabilité citoyenne, la campagne « Deme Sira » vise à mobiliser des contributions en vivres, vêtements, produits d’hygiène et espèces au profit des veuves et orphelins, des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap ainsi que des déplacés internes.

La remise du flambeau par la délégation venue du Djoro a suscité une forte mobilisation des autorités administratives, coutumières, religieuses, des forces vives et des populations issues des provinces voisines.

Pour le gouverneur de Oubri, cette affluence témoigne de l’adhésion des populations à la vision du ministère de la Solidarité, qui place l’entraide, la justice sociale et la protection des plus vulnérables au cœur de son action.

« La forte mobilisation de ce soir montre que nos populations attendaient cette caravane. Nous devons faire du mois de la solidarité un moment d’unité, mais aussi un engagement concret envers ceux qui ont besoin d’appui », a indiqué Mme le gouverneur.

Les chefs coutumiers ont salué une initiative conforme aux valeurs endogènes prônées par le ministère, notamment la solidarité communautaire. Le Naaba Sanem de Ziniaré a rappelé que la contribution de chacun, même modeste, participe au renforcement du vivre-ensemble.

« Même 25 ou 50 francs peuvent avoir du sens lorsqu’il s’agit de semer la solidarité », a-t-il affirmé.

Les élèves, mobilisés en nombre, ont également apporté leurs dons dans l’urne installée pour l’occasion. Un geste que les organisateurs considèrent comme essentiel pour transmettre aux jeunes générations les valeurs d’entraide et de responsabilité citoyenne, conformément aux orientations nationales.

Parmi les contributions enregistrées, figure un appui de 500 000 F CFA accompagné de vivres offerts par l’ONG APIL. « Cette initiative est une lueur d’espoir pour les personnes vulnérables. Nous sommes honorés d’y prendre part », a déclaré son coordonnateur, Abdoulaye Ouédraogo.

Dans la dynamique voulue par le ministère de la Solidarité, la campagne se poursuivra dans la région avec plusieurs actions, dont une collecte de sang, la remise de vivres au centre des enfants en difficulté et une conférence sur les valeurs endogènes de solidarité.

Agence d’information du Burkina

