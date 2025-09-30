Ouangaladougou-Burkina : la population se mobilise pour réhabiliter la route de Niangoloko

Niangoloko, 29 septembre 2025 (AIB) – La population de Ouangaladougou-Burkina s’est fortement mobilisée ce lundi pour réhabiliter la route reliant leur village au chef-lieu de la commune, Niangoloko, en passant par Timperba et Yendéré.

Cette route, d’une importance capitale pour les échanges, présente de nombreuses dégradations sur 15 km. Pour l’occasion, tous les tricycles du village ont été réquisitionnés, et l’on pouvait voir des groupes de volontaires travailler sur chaque tronçon endommagé, au rythme du son de la kora.

« C’est une fierté pour nous de nous retrouver pour réhabiliter cette route après notre réinstallation. Nous ne pouvons pas tout attendre de l’État, car l’État, c’est nous aussi », a déclaré le président du CVD du village de Ouangaladougou, Mamadou Sirima, tout en saluant le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et l’action des forces de défense et de sécurité.

M. Sirima a rappelé que Ouangaladougou et les villages du sud de Niangoloko constituent le grenier de la commune. « Bientôt, c’est la fin de la saison hivernale et nous allons écouler nos produits agricoles. Si la route est praticable, nos affaires prospéreront, car nous pourrons accéder facilement à Niangoloko et à Mangodara, zone de grande production agricole », a-t-il ajouté.

En effet, une route praticable facilitera l’écoulement des récoltes comme le maïs, le mil, le riz et le sésame, mais aussi l’approvisionnement des marchés locaux en produits vivriers. Elle permettra également aux commerçants et aux transporteurs de réduire leurs coûts, d’accroître la fréquence de leurs échanges et d’ouvrir davantage la zone aux acheteurs venus de Banfora, de Bobo-Dioulasso, voire de la Côte d’Ivoire voisine. À terme, cette accessibilité contribuera non seulement à la prospérité des habitants, mais aussi à l’amélioration de leurs conditions de vie grâce à des revenus stables et un meilleur pouvoir d’achat.

Le président du CVD a salué la forte adhésion de la population à cette initiative communautaire, sans laquelle le village serait difficilement accessible.

Agence d’information du Burkina

Bakary Badaye HEMA/AIB/Niangoloko.