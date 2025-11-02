Ouahigouya/Toussaint : Mgr Justin Kientéga appelle à prier pour les FDS

Ouahigouya, 1er novembre 2025 (AIB)-Mgr Justin Kientéga et les fidèles catholiques de l’aumônerie militaire de Ouahigouya ont commémoré, ce samedi 1er novembre 2025, la solennité de la Toussaint. À cette occasion, l’évêque du diocèse de Ouahigouya a exhorté le peuple de Dieu à s’unir dans la prière pour les Forces de défense et de sécurité (FDS), à la faveur du 65e anniversaire de l’armée burkinabè, a constaté l’AIB.

C’est à la chapelle de la communauté chrétienne de base (CCB) Saint-Michel du 12e Régiment d’infanterie commando (RIC) que fidèles laïcs et FDS se sont mobilisés pour rendre grâce à Dieu à l’occasion de la fête de la Toussaint.

La célébration eucharistique, présidée par Mgr Justin Kientéga, a été un moment de communion et de prière pour et avec tous les Saints, ainsi que pour les FDS et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés sur le théâtre des opérations pour la libération du Burkina, en particulier dans la partie septentrionale du pays.

Au terme de la célébration, le chef de corps du 12e RIC de Ouahigouya a indiqué que la prière fait partie des solutions à la crise sécuritaire que traverse la région du Yatenga. Il a souhaité une double bonne fête aux fidèles catholiques et à ses frères d’armes mobilisés pour la circonstance.

Le guide du diocèse de Ouahigouya, Mgr Justin Kientéga, a pour sa part invité les FDS et les VDP à demeurer dans l’espérance d’un retour prochain de la paix au Burkina Faso.

Un repas fraternel a ensuite réuni la communauté de l’aumônerie militaire de Ouahigouya à l’issue de la messe.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

pn/ata