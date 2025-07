Burkina-Éducation-Innovation-Climatisation

Ouagadougou : Un étudiant conçoit un logiciel de dimensionnement des installations de climatisation pour améliorer l’efficacité énergétique

Ouagadougou, 22 juil. 2025 (AIB) – L’étudiant Wendwaogo Armel Régis SAWADOGO, de l’École doctorale en informatique appliquée au changement climatique de l’Université Joseph KI-ZERBO, programme de recherche soutenu par WASCAL, a soutenu lundi son mémoire de master portant sur la conception d’un logiciel de dimensionnement des installations de climatisation.

Face à la montée des températures causée par le changement climatique, conjuguée à l’urbanisation galopante et à l’amélioration des conditions de vie, la demande en climatisation connaît une forte hausse au Burkina Faso. Pour répondre à cette problématique, Wendwaogo Armel Régis Sawadogo, a développé un logiciel baptisé « Heat Calculation », permettant de calculer le bilan thermique des bâtiments résidentiels de façon scientifique et adaptée au contexte climatique national.

Selon l’impétrant, le secteur du bâtiment s’appuie encore sur des méthodes souvent inadaptées au contexte local pour le dimensionnement des installations de climatisation. Son outil, basé sur la méthode « IEPF », se veut accessible, simple et adapté aux réalités climatiques du pays.

« Cette innovation va être utile aux professionnels du bâtiment, notamment les architectes et les ingénieurs, pour effectuer des dimensionnements plus précis », a indiqué le directeur de mémoire, Pr Ousmane COULIBALY.

Le logiciel a été testé dans trois villes représentatives des différentes zones climatiques du Burkina Faso : Dori (zone sahélienne), Ouagadougou (zone soudano-sahélienne) et Bobo-Dioulasso (zone soudanienne), avec des résultats jugés concluants.

Pour Pr COULIBALY, les décideurs gagneraient à s’approprier ce logiciel pour une diffusion plus large, en vue de contribuer significativement à la réduction de la facture énergétique nationale.

Le jury, composé de Dr Didier BASSOLE (président), Pr Ousmane COULIBALY (directeur de mémoire), Dr Kisito KABORE (Co-directeur de mémoire) et Dr Tubreoumya Guy (Examinateur), a salué l’innovation pour son potentiel à renforcer l’efficacité énergétique au Burkina Faso, en pleine mutation urbaine et climatique et lui a attribué la note de 18/20.

Agence d’information du Burkina

Dnk-ata