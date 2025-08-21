Observatoire des fonctions publiques africaines : Les experts examinent les documents de la 12e conférence à #Bamako

La réunion des experts de la 12e conférence de l’Observatoire des fonctions publiques africaines (#OFPA) s’est ouverte, ce jeudi 21 août 2025, à Bamako, au Mali.

La cérémonie d’ouverture de cette rencontre des experts qui se tient en 48 heures a été présidée par le Ministre malien du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Dr Fassoun Coulibaly, en présence de son collègue de la Refondation de l’Etat, Bakary Traoré.

A cette réunion des experts, le Burkina Faso participe aux travaux qui se tiennent en prélude à la rencontre des ministres de l’OFPA, prévue, le 23 août 2025.

La délégation des experts conduite par le Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, #Rodrigue_Sunyaba_Oboulbiga, est composée du Secrétaire permanent de la Modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance, Francis Paré, du Directeur général de la Fonction publique, Tégawendé Alfred Simporé et celui de l’Agence générale de recrutement de l’Etat, Manu Owen Bertrand Kpoda.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre Coulibaly a indiqué que cette 12e conférence doit être l’occasion pour donner une nouvelle dynamique à l’organisation afin qu’elle puisse relever les nombreux défis auxquels les fonctions publiques sont confrontées.

Parmi ces défis, il a cité celui de la digitalisation de l’administration pour garantir une meilleure prestation aux usagers, une meilleure gouvernance et renforcer la transparence.

« Je voudrais compter sur notre engagement afin de procéder à une analyse minutieuse des documents qui nous seront soumis à l’effet de sortir notre institution de la léthargie qu’elle connait et d’améliorer sa gouvernance », a-t-il laissé entendre.

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les experts examinent en 48 heures les 11 points inscrits à l’ordre du jour de cette session.

Il s’agit, entre autres, de l’examen et l’adoption du rapport d’activités 2019-2024 et du rapport financier 2019-2024, de la présentation de l’état des contributions des Etats membres, de la réflexion sur la transformation de l’Observatoire en un Centre de formation professionnelle au profit des Administrations publiques en matière de renforcement des capacités, du recrutement du Secrétaire Exécutif, de l’adoption des actes de la conférence.

Créé, le 5 novembre 1991, à Cotonou au Bénin, l’OFPA regroupe 26 pays membres.

Il a pour mission de participer aux réflexions sur l’évolution du rôle de l’Etat face aux défis du respect des règles de la gouvernance, de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’Homme ainsi que de la modernisation de l’Administration et cela, dans le respect de la souveraineté des Etats.

DCRP/MFPTPS