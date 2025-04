Birkina-Nounbiel-Festival-

Noumbiel : Un festival pour promouvoir la cohésion sociale

Batié, 2 avr. 2025 (AIB)- Le premier festival de la culture et des arts appelé Rendez- vous de la culture et des arts du Noumbiel (RECAN) s’est tenu du 2au 6 avril a Batié, dans la province du Noumbiel de la région du Sud-ouest pour valoriser la culture et promouvoir la cohésion sociale.

La première édition du RECAN s’est ouverte aux festivaliers ce mercredi 2 avril 2025 à 15h jusqu’à jusqu’au dimanche 06 avril sous le patronage du Haut commissaire de la province du Noumbiel, Drissa Hema, du parrainage du chef de canton de Gaoua, des co-parrainages des chefs de canton de Batié, de Boussoukoula, de Legmoin, de Midebdo et de Koriba.

Pour le Haut commissaire, ce festival vient à point nommé dans une zone comme Batié qui a besoin de visibilité.

M. Hema a précisé que ce festival a permis de revisiter et valoriser nos cultures, de puiser des ressources nécessaires pour la paix et la cohésion sociale, car selon lui, il est certain que dans nos coutumes et traditions, il ya des valeurs très importantes qui prônent le vivre ensemble.

Le Président de la Délégation spéciale (PDS) de Batié, Issoufou Sory a, quand à lui, saisi l’occasion pour saluer les organisateurs pour la réussite de événement.

Même son de cloche pour le parrain : << Nous avons accepté parrainer ce festival parce que nous sommes un homme de culture et nous sommes toujours disponible pour accompagner de tels événements qui valorisent nos cultures et traditions >>, a t’il ajouté.

La cérémonie s’est achevée par la visite de la foire commerciale et d’exposition d’arts visuels et d’artisanats traditionnels.

Agence d’information du Burkina