Noumbiel/Sport : Le lancement d’un tournoi inter- services pour raffermir les liens entre les travailleurs

Batié,14 juin 2025 (AIB)- Le haut commissaire de la province du Noumbiel, Drissa HEMA, a lancé samedi, le début du tournoi inter- services pour promouvoir un lien de raffermissement entre les travailleurs du public et du privé.

« Cette compétition vise à renforcer les liens d’amitié et de fraternité entre les travailleurs du public et ceux du privé car ces types d’activités sont des occasions d’ambiance et de cohésion. », a souligné le Haut commissaire, patron de la cérémonie, Drissa Hema.

Pour lui, C’est également une opportunité de tisser des relations durables et surtout de promouvoir et de raffermir la cohésion sociale dans notre province.

Le match d’ouverture du tournoi a opposé les agents de la police nationale à ceux de la santé.

Le tournoi inter-services dans la province est annuel et celui-ci marque la 11e édition organisée de façon consécutive.

Agence d’information du Burkina