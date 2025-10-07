Noumbiel/Rentrée pédagogique : le DPEPPNF invite l’ensemble des acteurs à accompagner les réformes engagées dans le système éducatif

Batié, 06 oct. 2025 (AIB)- La province du Noumbiel a lancé la rentrée pédagogique 2025-2026 à l’école primaire publique Batié A sous le thème : « Les réformes éducatives pour une éducation et une formation de qualité pour tous : enjeux et perspectives » à l’occasion de la solennelle montée tournante des couleurs nationales.

Présidé par le haut-commissaire de la province, Drissa HEMA, la cérémonie a mobilisé autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que le corps éducatif et partenaires.

Tout en saluant la mobilisation, le haut commissaire a insisté sur l’importance de la célébration des journées d’engagement patriotiques et de participation citoyenne par toutes les couches socio-professionnelles.

En outre, M. HEMA a exhorté les corps constitués ainsi que l’ensemble des forces vives à s’impliquer davantage pour une année scolaire plus réussie.

Pour sa part, le directeur provincial en charge de l’éducation de base, Hendrix Dayvis SANKARA, dans son allocution a invité tous les acteurs à s’engager activement autour des réformes éducatives en vue d’améliorer la qualité de l’éducation de la province.

Aussi, M. SANKARA a rendu un vibrant hommage à l’ensemble du corps éducatif à l’occasion de la journée internationale des enseignants célébrée chaque 5 octobre tout en les invitant à inculquer aux apprenants les valeurs du civisme, de citoyenneté et surtout d’engagement patriotique.

Agence d’Information du Burkina

HO/bbp