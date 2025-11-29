Noumbiel : Plus de 180 tirailleurs sénégalais reposent à Batié

Batié, 28 nov. 2025 (AIB) – Plus de 180 tirailleurs sénégalais d’origines diverses, dont le plus récent inhumé en 1939, reposent dans la Cité de Dah Maar à Batié, chef-lieu de la province du Noumbiel.

Selon le guide culturel, Sotolo Somé, élèves, étudiants et particuliers se déplacent chaque jour pour en savoir plus sur ce site historique qui revêt un caractère particulier dans la province et au-delà des frontières.

Sur les édifices des tombes, on aperçoit ici repose :le tirailleur Noraogo Kaboré Mle 12164 décédé le 29 octobre 1937, le sergent chef Gouba Taraoré décédé le 16 avril 1934, le tirailleur de 2e classe Moussa Diallo décédé le 19 juillet 1930, le tirailleur Diorée Kambou Mle 15747 décédé le 16 décembre 1939 et bien d’autres noms.

Pour le directeur provincial en charge de la culture du Noumbiel, Fassohan Somé, « le cimetière des tirailleurs sénégalais est un lieu de mémoire majeure» mais le site nécessite un aménagement ainsi que la restauration de certains tombes en voie de disparition.

Il serait également essentiel d’ériger une clôture et d’installer une plaque portant le nom du site, a-t-il indiqué avant d’appeler les bonnes volontés à contribuer à la sauvegarde du lieu site historique, qui occupe une place importante dans la mémoire de la province et, au-delà, du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

HO/yos