Burkina– Noumbiel-Conseil – Ecole – Bureau – Election

Noumbiel : Le nouveau conseil d’école du lycée provincial s’engage à travailler dans la transparence.

Batié, 15 novembre 2025 (AIB) – Le lycée provincial du Noumbiel (On) a procédé, le samedi, à la mise en place du bureau de son conseil d’école. Moïse Dabiré, l’heureux élu, se dit prêt à relever le défi de la transparence pour le progrès de l’établissement.

Sous l’égide du proviseur du lycée, Sansan Dah, et sous la conduite du comité électoral, la mise en place du bureau du conseil d’école du lycée provincial du Noumbiel s’est bien déroulée à Batié.

Constitué de treize membres à l’issue du processus, tous les membres sont élus par le comité électoral.

«La collaboration étroite avec l’ensemble des membres du conseil mais aussi avec tous les acteurs éducatifs sera de rigueur pour atteindre notre objectif», a affirmé Moïse Dabiré devant l’Assemblée

Le proviseur du lycée, Sansan Dah pour sa part, s’est réjouie de sa mise en place mais aussi réaffirme sa disponibilité à l’accompagner pour la cause commune.

Agence d’information du Burkina

OH/yos