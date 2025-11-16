BURKINA – NOUMBIEL – SOLIDARITÉ

Noumbiel : l’association VENEGRÉ offre des vivres et savons aux PDI et leur hôtes

Batié, 14 novembre 2025 (AIB) – L’association VENEGRÉ a remis vendredi, 10 sacs de riz de 25 kg et 3 cartons de savons citec, au profit des Personnes déplacées internes(PDI) du Noumbiel, ainsi qu’à leurs hôtes vulnérables.

L’association VENEGRÉ a remis un lot de dons au profit de 10 ménages de la commune de Batié. Composé de riz et de savons, ces dons sont aussitôt remis au bénéficiaires en présence d’autorités et des membres de l’association.

En plus de ce geste, l’association s’est aussi distinguée en 2024, avec l’appui d’un partenaire, en offrant un forage au village de Banaba-Ipiel dans la commune de Batié. Un geste que les communautés ont salué à sa juste valeur.

La présidente de l’association, Lohoua/Ouédraogo Alimata, a , au nom de l’association, qualifié de « symbolique » ce geste. Pour elle, depuis sa création en 2019, l’association a toujours œuvré pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elle fait également des dons chaque année. Il n’y a pas de raison qu’elle s’arrête en si bon chemin.

Pour sa part, le directeur provincial en charge de l’action humanitaire, Abdoulaye Nacanabo a félicité et qualifié «d’acte patriotique» ce geste dite sympathique de l’association. Saisissant l’occasion, M. Nacanabo a lancé un appel aux autres à emboîter le pas.

